vent d'autan

L'autan s'est réveillé aujourd'hui mais il reste modéré pour l'instant. Il fraîchira demain.

Quelques cumulus dans son domaine, et un effet rafraîchissant assez sensible à l'altitude ou je me trouve. En bord de mer, Leucate n'a même pas atteint 20 °C.