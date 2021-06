Couvert sur les Alpilles pour le premier jour d'été

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/787 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Après un début de journée ensoleillé et chaud, le ciel se couvre à partir du mileu d'après-midi et quelques gouttes finissent par tomber.



L'ambiance reste assez moite, avec une humidité venue du Sud assez élevée et une température d'environ 23°C au moment de la photo.



Vue depuis les Baux-de-Provence en direction du sud-est.