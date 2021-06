Orages à intra !

Un premier orage s'est déclenché en région de Ploërmel de 20h30 à 21h00 avec grondement continu de tonnerre mais sans éclairs visibles, en fait il s'est fait surtout remarquer par de violentes bourrasques de vent et de pluies, mais heureusement sans grêle et une chute importante de la T° de presque 10°C .

A 22h30 un deuxième passe plus à l'est en évitant Taupont, mais idem impossible de voir les intra-nuageux, ils éclairent seulement le rideau de pluie avec l'arrivée de la nuit .

9.4mm au pluviomètre de la VP2 peut-être sous-estimé vu al force du vent qui accompagnait les fortes pluies du premier orage?