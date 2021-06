La saison des orages commence

Quelques cellules isolées se sont d'abord formés vers 18-20h entre Cholet et Angers, mais je n'ai pas pu les observer, j'avais un rendez-vous important ce soir là.



Puis des cellules orageuses se sont formés au Nord de la Loire, toute la soirée et un peu plus organisés. D'abord timidement au Nord de Nantes à la tombée de la nuit puis plus franchement vers Candée et le Nord d'Angers durant la nuit.



Assez peu de foudre dans l'ensemble, beaucoup de flashs intranuageux et le couvre-feu sanitaire de 21h toujours en vigueur m'a empêché de pouvoir me rapprocher d'avantage, donc je me suis contenté de les observer depuis chez moi.



Mais le spectacle même d'assez loin, était cependant bien au rendez-vous. La saison des orages 2021 a enfin bel et bien commencé.