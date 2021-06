Le petit brin d'arc en ciel

Logiciel Adobe Photoshop 22.4 (Macintosh)

On les attendais , mais comme dit hier au soir, "le calme avant le rien". Et c'est donc le cas. A l'heure où je poste la photo, une vague orageuse se déclare plus au nord-Nord-Est. J'attends....j’attends...Ce petit brun d'arc en ciel prouve bien que il y à de l'eau....dans le ciel...



15h30 23.3 °C 6 km/h

raf.14.5

77% 29.8 18.9 °C 1010.7hPa

J'espère que ce coup çi c'est bon pour la transmission des données.On les attendais , mais comme dit hier au soir, "le calme avant le rien". Et c'est donc le cas. A l'heure où je poste la photo, une vague orageuse se déclare plus au nord-Nord-Est. J'attends....j’attends...Ce petit brun d'arc en ciel prouve bien que il y à de l'eau....dans le ciel...



15h30 23.3 °C 6 km/h

raf.14.5

77% 29.8 18.9 °C 1010.7hPa

J'espère que ce coup çi c'est bon pour la transmission des données.