La neige fait de la résistance

Dim. originale 4608*2184px

Appareil samsung

SM-G975F

Exposition 1/1416 sec

Ouverture f/2.2

Focale 1.8 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel G975FXXU9FUCD

Une journée ensoleillée et légèrement nuageuse vers midi. Les orages arrivent par le sud après 18h.



Sur la photographie, on y aperçoit la neige a plus de 1500 mètre d'altitude. Impossible d'aller plus loin. Les chemins balisés pour arriver au sommet de la Tournette sont enneigés.

Les températures relevées à l'ombre sont de : 15°C à 8h, 23°C à 13h et 26°C à 17h.