L'été s'installe

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/230 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 100

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

L'été météorologique est au rendez-vous en Provence, et les jours qui passent affirment progressivement ce changement de saison. Les nuits deviennent plus douces (Tn de 17.7°C sur la Corniche la nuit précédente), la Méditerranée se réchauffe, voisine de 18°C au large, et la chaleur devient plus sensible en journée, et les prévisions confirment que cela va perdurer sur les régions méditerranéennes.



Aujourd'hui fut donc une belle journée avec un soleil majoritaire, bien aidé par un vent marin modéré ayant repoussé les tentatives nuageuses dans l'intérieur des terres.

Au couchant, quelques altocumulus sculptés par le flux en altitude circulent. Le soleil, à l'approche du solstice, se couche désormais franchement à l'ONO.