L'instabilité commence de bonne heure

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800E

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/4

Focale 20 mm

ISO 160

Objectif 20.0 mm f/3.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.1 (Macintosh)

Il ne faut pas s'y tromper: ce ciel bien bleu ne va pas durer.



Les cumulus commencent à se former sur les hauts sommets de l'Embrunais. Ca va gonfler, gonfler et la journée va finir sous les averses pluvio-orageuses, ou mieux un orage. On espère





Température:10°C