Supercellule Lorraine !

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/13 sec

Ouverture f/6.3

Focale 24 mm

ISO 50

Objectif 24-105mm F4 DG OS HSM | Art 013

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe KEVIN LECLERCQ

Flash No Flash

Logiciel PhotoScape

Après plusieurs orages interceptés entre Nancy et Toul en Meurthe Et Moselle, 2 cellules plus au sud ont rapidement attirées notre attention, celles-ci déviaient franchement du flux malgré des tailles plutôt modeste.



Sur la route on remarque tout de suite un nuage mur au loin bien marqué, la voici ici au soleil couchant près de Neufchâteau (88), l'activité électrique sera resté intranuageuse, mais quel spectacle :D !