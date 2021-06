Du costaud !

Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/14

Focale 21 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Une journée orageuse qui aura su tenir toutes ses promesses avec une série d'orages forts à violents tout au long de l'après-midi qui auront transité sur le secteur du Nord lorrain.



Ils étaient particulièrement électriques avec un tonnerre continu à chaque fois, et comme à chaque fois, l'activité était essentiellement intra et internuageuse, mais les impacts de foudre qui se produisaient étaient toujours pour la majorité de très puissants positifs qui donnaient des détonations tonitruantes !



Certains de ces orages ont adopté une structure supercellulaire, comme ici avec ce puissant orage qui s'évacuait sur le Luxembourg en m'offrant ce joli impact positif , dommage que la colline cache le point d'impact...



A la suite de cette photo, un nouvel orage viendra se former pile sur le poste d'observation, on en distingue déjà la base sombre tout en haut de la photo.

Un violent impact positif viendra s'abattre juste derrière nous en faisant trembler le sol avant de nous faire rincer par une puissante averse mêlée de petite grêle.



S'en suivront ensuite 2 autres forts orages extrêmement pluvieux, à tel point qu'il devenait impossible de voir quoi que ce soit sur la route, et là aussi nous aurons droit à une bonne dose de grêle, de vent et d'éclairs de tous les côtés!

Une journée qui fait vraiment du bien (y) !!