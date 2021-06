L'été sur les Alpilles

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/2206 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Aucun doute l'été est désormais bien là sur l'ouest de la Provence, et malgré quelques nuages l'ambiance est agréable à l'ombre avec 26°C et franchement chaude au soleil.



Un léger mistral assèche l'atmosphère et amène une très bonne visibilité, ici vue plein sud depuis les Caisses de Jean-Jean sur les hauteurs du village de Mouriès.