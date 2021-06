Bourgeonnement à l'Est

Bourgeonnement à l'Est 2021-06-06

Beau temps, malgré quelques bourgeonnements à l'est (vers Lure et la vallée de la Durance) avec localement quelques orages.

Coté température, chaud sans excès : environ 26°C en plaine au plus chaud de la journée.

Vent faible.