Orages en hommages

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/6230 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 114

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Depuis le Val de Durance, tranchant dans l'azur, se dressent vers le Sud des cumulonimbus sévissant dans les alentours de Riez et du lac de Sainte Croix.



Comme un clin d'oeil céleste, permettez-moi exceptionnellement de dédier ces deux orages à deux de nos amis passionnés de météo et fidèles de la communauté et de l'association Infoclimat, qui nous accompagnaient depuis une quinzaine d'années dans nos rencontres nationales ou locales.

À toi mon bon Enzo, à toi mon cher Michel, à vous qui vous êtes subitement envolés, bien trop tôt, scruter vos chers orages depuis les cieux cette semaine, vous nous manquerez pour les admirer ensemble comme nous avions l'habitude de le faire à vos côtés. C'est avec le coeur lourd et des gouttes dans les yeux que vos amis passionnés vous remercient pour toutes ces années de bonne humeur, de rires et de merveilleux souvenirs autour de notre passion commune.