Bien blanc en altitude

Bonjour,



A plus de 2000 m,ici au niveau du col du petit saint-Bernard à 2188 m l'ambiance est encore hivernale pour le décor mais il fait malgré tout 9°C.



Tout au fond on aperçoit l'hospice.



Bonne journée à tous et à toutes.