Couvert après les pluies, ni froid ni chaud

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

u5010,S5010

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/2.8

Focale 4.7 mm

ISO 64

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Version 1.0

18°C environ, peu de vent, les faibles pluies (matin) et crachins (ce midi) viennent de cesser et ne se produiront plus. Bon arrosage depuis vendredi soir avec l'arrivée des orages, les chemins du kochersberg sont à nouveau boueux par endroits.

Par la suite le plafond s'élèvera quelque peu par l'ouest mais les seules éclaircies ne seront que pour le soir, avec une montée de la maximale à 19°4 à Strasbourg Entzheim à 10 kms (pas très élevée mais le ciel est couvert et la matinée a déjà été douce, 14 à 15°C en fin de nuit, peu d'amplitude journalière)

Photo prise entre Osthoffen et Breuschwickersheim, 15 kms à l'ouest de Strasbourg.