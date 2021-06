Timide lever

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/90 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Pas grand-chose à se mettre sous la dent ce matin : peu de nuages, peu de couleurs en conséquence et une brume très discrète, cantonnée à certains coins "favorables" du fond de vallée et non-visible ici (ou si peu).

Fraîcheur "normale" au petit jour avec 8°/9° de mini nocturne dans le coin (en campagne et sur les "hauteurs" pour être précis).



Safe from Harm (MA inside) ?

Bonne journée à tous !