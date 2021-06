Les rayons sont de la partie

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/220 sec

Ouverture f/8

Focale 53 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Mais ils sont rares et discrets, c'est un fait. On a connu de meilleurs matins (mais nous avons été peu arrosés par les derniers orages ici, à peine 7 mm sur vendredi/samedi, ces derniers ayant arrosé bien plus copieusement tout ce qui se trouvait autour du centre de l'Avesnois ; bref, ça n'explique pas tout, mais ça n'aide pas).



Five Man Army (MA inside) ?

Bonne journée à tous !