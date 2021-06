Soleil marseillais et orages provençaux

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/3606 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 106

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

L'été s'installe, et le soleil brille sans partage sur le littoral provençal. L'instabilité diurne, comme la veille, est nettement présente durant l'après-midi dans les terres, en particulier vers les Alpes du Sud, et du Sud des Hautes-Alpes au Nord du Var en passant par les Alpes de Haute-Provence.



Photo prise depuis la basilique de Notre-Dame de la Garde en direction de l'ENE. De vives pensées encore à notre ami Michel, qui affectionnait tant cette vue sur son quartier de la Timone, sa ville de Marseille, sur les reliefs provençaux, et sur ces traditionnels orages diurnes qui soulignent le passage du printemps à l'été.

Grosses pensées à Enzo qui lui aussi, aimait venir admirer ce panorama et ce spectacle quand il avait l'occasion d'être dans la cité phocéenne. Vous nous manquez déjà tant...