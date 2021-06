Cellule orageuse isolée !

Appareil PENTAX

PENTAX K-5

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/8

Focale 29 mm

ISO 100

Objectif smc PENTAX-DA 16-45mm F4 ED AL

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe DANIEL_GAUVIN

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7 (Windows)

Le risque orageux sur l'Hérault paressait assez faible aujourd'hui, notamment du à de l'air trop sec en basse couche ... En fin d'aprés je décide tout de même de me positionner à Clermont l'Hérault. D'un côté un orage descend vers Lodève dans un flux de nord ouest. De l'autre la convection est enclenchée sur l'ouest de Montpellier. Une analyse plus poussée des conditions météos en temps réel m'a permis de faire le bon choix ...En effet je remarque qu'il existe une convergence des vents sur Montpellier ( brise marine orientée sud/sud est, et vent de nord ouest dans l'interieur des terres)... Je me positionne donc à Juvignac. Je n'aurais pas attendre pour observer les premiers coups de foudre !