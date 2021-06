Bifide entre deux

Dim. originale 900*600px

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Beaux développements orageux diurnes sur l'est héraultais en fin d'après-midi avec une activité électrique d'abord timide et intra-nuageuse qui finira par se révéler un peu plus active et en contact avec le sol au travers de nombreux impacts tombant + ou - en air sec aux abords des rideaux de précipitations.



Beaucoup de loupés entre les poses aussi, nul doute que ce spectacle aurait été grandiose en nocturne.