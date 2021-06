Lumière et ténèbres

Lumière et ténèbres Marsillargues 2021-06-07

ChristianCarmona

Des cellules à la chaine (quatre au paroxysme) se forment dans un axe nord-sud sur la région montpelliéraine. Le soleil n'est pas très loin et les contrastes sont forts, rendant ardus la bonne exposition pour ne pas boucher ni cramer certains coins.



Dans cette vue plus large, on note ce nouvel impact tombant bien à l'écart des précipitations. Associé à une cellule vigoureuse, c'est surtout celle sur la gauche qui deviendra un vrai petit monstre en abordant le littoral, restant longtemps active en mer avec très certainement de la bonne grêle.