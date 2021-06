Dim. originale 3802*2880px

Appareil CROSSCALL

Trekker-X4

Exposition 3/10000 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.96 mm

ISO 50

Flash No Flash

Logiciel ArcSoft MediaImpression

Sur l’est de la Lorraine en ce mardi 8 juin 2021 le ciel et redevenu chaotique avec de nouveau de beau spécimen du nom des cumulonimbus qui auront provoquée de bonne averse isolée, et même de l’orage des Vosges et secteur de Nancy avec enfin aussi au soleil qui était de retour après trois jours de grisaille et d’une petite chaleur avec +23 à +24 degrés.