Les strates dans la brume

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/90 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

10°/11° de mini nocturne dans le coin. On sentait un léger regain de fraîcheur au fur et à mesure de la descente dans la vallée, mais moins que dans les situations où la brume se cantonne aux berges de l'Helpe Majeure et au cours desquelles le ciel est totalement dégagé.



Run like Hell (PF inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à tous !