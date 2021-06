La rivière tranquille

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

La brume était contre-intuitivement bien moins présente à proximité de l'Helpe Majeure que sur les pentes des hauteurs les plus proches. Soit l'inverse de ce qui se manifeste habituellement. L'ambiance demeurait néanmoins assez trouble près des eaux de l'Helpe.

Et les rayons d'Hélios, tout filtrés qu'ils étaient, dispensèrent très vite leur habituelle chaleur estivale.



Wish you were here (PF inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à tous !