Entre orages et éclaircies

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/4.5

Focale 6.2 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Vue vers le Sud-Est (basse vallée de la Durance).

Après une matinée et un début d'après-midi ensoleillé, comme ces derniers jours, en milieu d'après-midi des orages se forment par convection diurne entre le plateau d'Albion et la vallée de la Durance.

Même si ils sont par endroit assez violent, pour Sivergues, l'orage qui a eu lieu vers 16h a été assez faible avec seulement quelques gouttes imperceptibles au pluviomètre, et juste un seul coup de tonnerre (donc peu électrique).

Vent faible, un peu plus présent au passage de l'orage.

Températures assez chaudes pour la saison (30°C en plaine), d'ailleurs une petite ''vague de chaleur'' (la 1er de la saison) est attendue à partir du week-end et la semaine prochaine avec des températures d'environ 18-20°C/33-35°C en plaine durant environ 5 jours (seuils canicule Vaucluse 21°C/36°C).



Min/Max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 14°C/27°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Jaune orages