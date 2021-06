Majesté céleste

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/201 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 100

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Comme tous les après-midi depuis ce fameux dimanche, le ciel provençal enchaîne les orages d'évolution diurne, avec des murs de cumulonimbus s'étalant des Alpes du Sud à la Provence Verte, voire à la Côte d'Azur et en mer comme hier soir.



Depuis Marseille, le spectacle est en marge mais permet d'admirer toute l'évolution durant des heures de ces gigantesques masses instables.



Photo prise depuis la basilique de Notre-Dame de la Garde en direction du Nord. Grosses pensées émues à Enzo et à Michel, dont la disparition n'est vraiment pas digérée, en admirant ce spectacle qui ne vous laissait, vous non plus, jamais indifférents.