LE monocellulaire isolé

Dim. originale 900*600px

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 1.3 sec

Ouverture f/10

Focale 45 mm

ISO 50

Objectif EF24-105mm f/4L IS USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Flash No Flash

Et bien, il semblerait que l'été a vraiment décidé de compenser cet horrible printemps (kéraunique) (oui je radote ^^).



Chaude journée avec le seuil de forte chaleur atteint dans le Languedoc. En marge de l'instabilité plus prononcée sur la façade est du pays, une instabilité localisée s'est mise en place en début de soirée sur les Cévennes avant de glisser jusqu'en mer entre est hérault et ouest gard.



Cette cellule parfaitement isolée mettra du temps à germer mais finira par pousser, pousser, jusqu'à nous offrir cet unique impact. Un timing parfait après le coucher de soleil avec le sommet qui reste baigné par une lumière le teintant de rose. Une observation sans presque le moindre vent, les douces nuits d'été sont la et l'instabilité se faufile ça et là pour mon plus grand plaisir :)