Rendez-vous estival en Cévennes

Dim. originale 900*600px

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 30 sec

Ouverture f/6.3

Focale 172 mm

ISO 200

Objectif EF70-200mm f/4L USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Flash No Flash

Et bien... d'une semaine qui ne payait pas de mine, cela se transforme en semaine orageuse parfaite.



Nouvelle évolution diurne aujourd'hui, très timide jusqu'en début de soirée. La chaleur accablante des plaines et un ciel trop peu convectif laissait le doute quand aux modélisations... et finalement, vers 20h, la convection s'accélère sur les Cévennes (sud Lozère), une cellule orageuse nait et glissera lentement jusqu'au pays Gangeois en début de nuit.



Dans ses phases de renforcement, la foudre se déchainera sur les reliefs, tombant parfois en grappes. La beauté estivale à sa plus pure expression !