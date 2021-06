Nappes glacées

Dim. originale 900*600px

Appareil Canon

Canon EOS 5DS

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/9

Focale 20 mm

ISO 100

Objectif EF16-35mm f/4L IS USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Flash No Flash

Une petite convection trainait à la frontière Hérault/Gard. Peu significative et présente depuis un long moment, elle finira par exploser en moins de 10 minutes avec la montée fulgurante de deux noyaux convectifs, tout de blanc immaculé.



La course pour se replacer, c'est l'inconvénient de ces évolutions diurnes anarchiques et peu durables mais à développement express. Le temps d'arriver, les cellules ont déjà consommé l'essentiel de leur énergie mais restent encore très belles avec ces long rideaux blancs descendant directement de l'enclume.



Quelques impacts de foudre se dévoileront avant qu'elles ne tirent leur révérence mais ils tomberont hélas entre les poses, ajoutant de la malchance à la malchance.