Coucher estival

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/1991 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 305

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

L'été s'affirme de jour en jour à l'approche du solstice, et le soleil se couche dans une ambiance chaude et très calme, les brises diurnes ayant disparu. L'humidité maritime engendre une atmosphère un peu lourde, mais tout à fait classique pour la saison, d'autant que la Méditerranée se réchauffe rapidement ces derniers jours. Elle a ainsi dépassé aujourd'hui les 23 degrés au large, et va désormais bien influer sur les températures nocturnes.

Ainsi, les premières nuits tropicales de l'année (Tn > à 20°C) s'enchaînent depuis 3 jours sur la Corniche.



Photo prise depuis la basilique de Notre-Dame de la Garde en direction de l'ONO, au terme d'une journée riche en émotions où nous avons dit adieu à notre cher ami passionné Michel, désormais parmi les étoiles.