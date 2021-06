Col du Galibier

Logiciel Microsoft ICE v1.4.3.0

Bonjour,



A l'instant T il est fermé!

Mais pour la bonne cause puisqu'une course cycliste était organisé aujourd'hui.

En haut à droite:le sommet du col 100 m au dessus.

On peut apercevoir aussi l'entrée du tunnel du Galibier.



15°C vers 13h.



Bon dimanche à tous et à toutes.