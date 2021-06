Haute vallée d'Ossau depuis le pic Cherue

Dim. originale 3456*2592px

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/5.6

Focale 9.12 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 19.0 (Macintosh)

Quelques rares névés à plus de 2100 m et avec cette chaleur soutenue, les conditions estivales vont vite s'installer. Tout au fond, au centre gauche, on peut reconnaître le Balaitous, seigneur des lieux avec ses 3144 m, les Frondellas et le pic d'Ariel à sa droite, à sa gauche le Lurien et tout à gauche le Petit Lurien.