Carte postale

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/8

Focale 32 mm

ISO 100

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 10.3 (Windows)

Un temps magnifique et chaud aujourd'hui mais excessivement lourd avec un soleil puissant, une humidité proche de la saturation et entre +25 et +27°C.



Il aura fait plus chaud mais aussi plus sec dans les vallées du Mercantour avec jusqu'à +32.4°C à Puget-Théniers dans le Moyen Var.