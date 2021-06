Chaleur humide

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/9

Focale 34 mm

ISO 100

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 10.3 (Windows)

La gyre du Golfe de Gênes maintenait un courant marin chargé d'humidité sur la Côte aujourd'hui. La chaleur lourde et humide s'installe...

La mer est déjà en surchauffe pour la saison: +24°C sur la côté voire loc +25°C dans les criques, et +22 à +23°C au large... à la première quinzaine de juin! Le printemps froid est déjà effacé au début de l'été.



Les lavandes d'été sont en retard sur la plateau de Valensole, mais sont déjà en fleur jusqu'à 400m sur la Riviera, et 200m sur le littoral azuréen.