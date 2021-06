Fonte accélérée

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/8

Focale 50 mm

ISO 100

Objectif 50.0 mm f/1.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 10.3 (Windows)

La chaleur gagne les plus hautes altitudes, et la neige fond à toute vitesse maintenant le Var à un niveau soutenu.



Les derniers névés en face Sud disparaissent du Mercantour extérieur, l'enneigement ne concernant plus que l'intérieur du massif.