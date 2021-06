Dim. originale 4240*4240px

Appareil samsung

SM-A750FN

Exposition 1/1366 sec

Ouverture f/1.7

Focale 3.93 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel A750FNXXS5CUC2

Nouvelle journée caniculaire qui s'annonce sur Nîmes. 35° enregistrés hier et sans doute la même température au thermomètre aujourd'hui et demain. La ville a beau être réputée comme étant l'une des plus chaudes de France, cet épisode est cependant accablant pour les citadins, aussi tôt dans l'été de surcroît.