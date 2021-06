Dim. originale 4096*3072px

Les conditions sont désormais totalement estivales sur le littoral méditerranéen, et les nuits tropicales se succèdent. La Méditerranée se réchauffe à un rythme régulier et soutenu, ayant gagné plus de 5 degrés en 10 jours. La baignade dans une eau à 24 degrés est divine.

Le fort ensoleillement, les brises thermiques provoquent une forte évaporation et par là même, un fort taux d'humidité de l'air. La condensation est donc visible dès le milieu de matinée sur les crêtes des Calanques comme ici sur le massif de Marseilleveyre.



Photo prise depuis le Sporting Club de la Corniche en direction du SSO à l'occasion du remplacement des capteurs de la station financés par l'association Infoclimat.