Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/7.1

Focale 121.9 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Fin d'une chaude journée quasi caniculaire. En effet la température a atteint environ 36°C en plaine cet après-midi pour la vallée du Rhône (à Avignon, Carpentras et Orange), entre 33°C et 35°C dans les autres plaines du département, où contrairement à la vallée du Rhône, le taux d'humidité était assez important (50 % au début de l'après-midi), avec un humidex d'environ 40°C voir même localement plus.

Pour Sivergues, Tx d'environ 31,5°C vers 15h (mais aussi 18h) avec un taux d'humidité de 47 %, soit un humidex d'environ 37°C.

Les températures minimales sont également assez douces : entre 18°C et 22°C en vallée du Rhône.

Ces températures chaudes durent depuis le week-end (où les premiers 30°C pour Sivergues ont été atteints) et devraient encore durer jusqu'à mercredi ou jeudi. Par ailleurs le Vaucluse a même été placé en vigilance Jaune Canicule (seuils vigilance orange 84 : 21/36).

Sinon vent faible et beau temps, malgré la présence de brume de chaleur, notamment au coucher de soleil.



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 18°C/31,5°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Jaune Canicule