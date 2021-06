Plein été le long du canal à Saint Laurent du Pont

Dim. originale 21952*9816px

Appareil DJI

[FC3411]

Ouverture f/2.8

ISO 100

Logiciel Adobe Photoshop 22.4 (Windows)

A 20h00, se balader en vélo le long du canal de l'herretang réclame une bonne dose d'inconscience. Vous ne les voyez pas, mais les moustiques sont bien là, en nombre. Les pluies de Mai et le canal ont bien alimenté la burserie ! Soit je pédale et j'en ai plein les dents, soit je m’arrête et je sers de diner.