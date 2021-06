couleurs du soir

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Les cirrus issus des étalements des enclumes pyrénéennes se colorent ce soir alors qu'un léger vent d'ouest freine quelques peu la baisse de la température. Bien que le démarrage fut meilleur (une heure d'avance), le vent d'ouest a ralenti la hausse du mercure et on fait finalement la même Tx qu'hier, à savoir 33.6 °C. Ce soir, encore 30 °C à 21h.



On a largement échappé à la Tn tropicale notamment grâce à la mise en place du flux de sud catabatique, mais ce devrait être plus compliqué demain matin, et surtout mercredi matin.