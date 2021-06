Décidément estival

Dim. originale 4096*3072px

L'été est là, et désormais, il ne sera que très peu menacé sur le littoral provençal pour plusieurs mois. Avec une Tn de 21.6°C sur la Corniche cette nuit, il s'agit de la 6ème nuit tropicale d'affilée. La mer est à 24 degrés, et les brises thermiques diurnes ne sont pas encore bien établies.

L'humidité de la mer est par contre toujours bien présente, avec des entrées maritimes circulant au large des Calanques et visibles au large. Les massifs marseillais protègent la ville et son littoral de ces nébulosités.

Bref, des conditions pleinement idéales pour la baignade matinale.



Photo prise depuis les plages du Prado en direction du SO.