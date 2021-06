La fournaise perdure

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/1335 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Encore une journée brûlante dans les Alpilles, avec 34°C à l'ombre dans l'après-midi et bien plus sous un soleil de plomb à quelques jours du solstice d'été.



Comme depuis plusieurs jours, en journée se développe cette énorme enclume nuageuse en direction de l'est du département et de la Provence intérieure.



Vue depuis les vignobles entre les Baux-de-Provence et Saint-Rémy-de-Provence.