Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/6.3

Focale 35 mm

ISO 100

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 10.3 (Windows)

Chaleur un peu plus modérée qu'en Provence ou en Languedoc aujourd'hui (entre +28 et +31°C de maximales sur le secteur, contre jusqu'à +38°C ailleurs), mais c'est l'humidité constante proche de 80% toute la journée qui se fera surtout sentir!



Effet Hammam garanti!



Sur les Alpes, et les Préalpes, de nombreux orages se développent, mais n'apporteront aucune fraîcheur sur le littoral.