Nuages à l'ouest

Dim. originale 4240*4240px

Appareil samsung

SM-A750FN

Exposition 1/852 sec

Ouverture f/1.7

Focale 3.93 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel A750FNXXS5CUC2

Avec 31.5° la journée sur Nîmes et sa région fut moins chaude qu'hier. Un taux d'humidité de 50% et la journée aurait pu être accablante sans la brise venue de Méditerranée et qui a bien ventilé le Languedoc.