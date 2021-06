L'apocalypse

Dim. originale 8256*5504px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 5 sec

Ouverture f/3.5

Focale 24 mm

ISO 800

Objectif 24.0-70.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Spot

Photographe JJK

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.4 (Macintosh)

Ici l'orage est en préparation pour un déluge, et une animation continue de foudre et d'intra-nuageux. S'en suit pendant plus d'une heure un déluge accompagné d'énormes rafales de vent. Bloqué dans la voiture, nous attendions que cela cesse. Une fois repartis, il nous fallut faire du gymkhana sur plusieurs dizaines de km pour éviter les branches tombées à terre. Raphaël étant obligé de sortir de la voiture pour mettre de coté les branches qui nous barraient la route. Enfin, changer de trajet le route étant bloqué à cause des chutes d'arbre . Enfin au Lude, des pompiers mettaient fin à un incendie d'une maison. Ce n'est que quand nous avions retrouvé l'autoroute que j'étais soulagé.