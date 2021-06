Sur la consistance de la surpuissance

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D300

Exposition 23 sec

Ouverture f/3.5

Focale 18 mm

ISO 200

Objectif 18.0-70.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe OLIVIER BUHARD

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.6 (Windows)

Que du solide... du dur... pour une seconde traque de l'année 2021, les éléments nous rejouent un peu la même sérénade avec presque deux semaines de décalage, mais avec cette fois-ci un petit quelque chose en plus. Petit ? Juste une pleine cargaison de CAPE en plus, 6 à 7°C de plus localement à la même heure, et une bien meilleure organisation de la convection que lors de l'épisode du 3-4 juin dernier.

Tout d'abord planté à l'ouest de Toury, à l'avant de l'énorme système qui remontait de l'Indre-et-Loire pour intercepter les cellules qui s'éveillèrent à l'avant sur un axe de convergence connexe, je suis contraint à une retraite vers le nord au bout d'une petite heure sur place avec l'éclosion brutale d'une cellule qui prendra peu après deux heure du matin une allure arquée en approchant Orléans. A l'avant de celle-ci un bel arcus multicouche, particulièrement chahuté sur sa face inférieure, photographiée ici depuis les environs de La Poste de Boisseaux, alors que ce dernier passait au zénith et peu de temps avant que je ne décide de fuir, non sans que le vent devenu particulièrement violent en quelques secondes ne m'ai donné quelque mal à fermer le haillon de la voiture...