Ligne occitane

Dim. originale 900*600px

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 1/6 sec

Ouverture f/8

Focale 35 mm

ISO 100

Objectif EF16-35mm f/4L IS USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Christian Carmona

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 21.2 (Windows)

Quand il n'y en a plus, il y en a encore !

Les orages ne concernent pas le Languedoc aujourd'hui alors je reprends un peu les habitudes estivales avec un déplacement un peu plus lointain. Les orages prévus ont bien eu lieu avec la formation d'une impressionnante ligne orageuse entre Ariège et Haute-Garonne, remontant vers le nord.



Un petite partie ici, vue à l'ouest de Carcassonne, juste avant de devoir plier bagages pour éviter le déluge. Structure moins impressionnante qu'espéré avec le radar (mais je n'étais pas sur la partie la plus arquée/linéaire) mais belles bases quand même avec des rideaux bien denses et quelques couleurs bleutées.