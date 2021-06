Au rendez-vous des chasseurs

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/5.6

Focale 58 mm

ISO 400

Objectif 24.0-70.0 mm f/2.8

Programme Automatique

Mesure Spot

Photographe JJK

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.4 (Macintosh)

Pas plus de trois équipes étaient dans le coin....La salve d'orages prévues par les modèles est remontée un peu plus au Nord.... Cette petite cellule sur la quelle nous gardions un espoir, et photogénique par bien d'autre lieux, sans est allées disparaître tout doucement au grand dam des CO.