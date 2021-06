plus calme

plus calme Tournefeuille 2021-06-18T07:17:00+02:00

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Après l'orage diluvien et très venteux d'hier, c'est le retour au calme cette nuit et ce matin dans un air rafraîchi. Ce vendredi marque un intermède avant la journée de demain qui promet d'être à nouveau très orageuse dans le sud-ouest.



Avec une eau à au moins 23 °C et un air à 16 °C, quelques brumes d'évaporation sont présentes au dessus du lac.