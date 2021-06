Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 9 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Nous aurons eu droit à plus de 3h d'activité électrique incessante, mais celle-ci n'aura pas produit grand-chose d'esthétique depuis mon point de vue, les éclairs "authentiques" se montrant plutôt rares. Il aura fallu se contenter de flashs multiples plus ou moins noyés dans la pluie (aux alentours de 20 mm sont tombés dans le coin).



Via con me (PC inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à tous !